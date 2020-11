El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), dispuso de estos dos días y los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre para terminar de aplicar las pruebas Saber 11 calendario A y la Validación General del Bachillerato con una logística que garantice el distanciamiento social.

La aplicación de la prueba se realizará en horarios escalonados a las 6:15 am, 6:35 a.m. y 6:55 a.m. en la primera sesión y a las 12:30 p.m., 12:55 p.m., 1:10 p.m. en la segunda sesión, según información suministrada por el Icfes a la Secretaría de Educación de Cartagena.

Desde el pasado sábado 21 de noviembre, los estudiantes podían descargar la citación a la prueba con la fecha y el lugar donde debe presentarse.

“Les deseamos a todos nuestros estudiantes muchos éxitos en la Prueba Saber 11 y esperamos que logren sacar los mejores resultados para sus objetivos planteados en esta nueva etapa hacia la educación superior”, comentó Olga Acosta Amel, secretaria de Educación de Cartagena.