Cuesta Florez reiteró que le preocupa que no haya claridad sobre quien ocupará su cargo, por lo cual pide al gabinete del alcalde defina lo más pronto posible cual será el procedimiento para cumplir con la entrega y formalizar su salida. (Le recomendamos: Mincultura o Alcaldía ¿Quién manda sobre el patrimonio de Cartagena?)

“Me preocupa que recibo esta llamada donde María Claudia Peñas me dice que no puede asistir y que no será la directora, sino Francesa Llano Uribe, quien lleva 4 años como administradora de las fortificaciones, me preocupa que no se sepa quién es la directora y ¿dónde están sus documentos?, ¿a quién le estoy entregando el cargo realmente? Ayer comencé un acta de entrega parcial, hoy esperaba seguir en el proceso, tengo 15 días hábiles para hacer mi informe y yo realmente necesito entregar este cargo, estamos esperando que el alcalde , su gabinete o su gente diga cuál es el procedimiento con este nuevo decreto para poder hacer entrega de este cago”.

En dialogo con El Universal, Cuesta manifestó que ya notificó a la Procuraduría y a la Alcaldía sobre los inconvenientes, y trabaja en un nuevo oficio.

“Haré otro oficio para decir que no me ha sido posible entregar el caro según la legislación y que me alejo de cualquier responsabilidad sobre las cosas que hay en custodia y que no he podido entregar”, precisó