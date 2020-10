“No existe un acta firmada de las reuniones en las cuales el alcalde le comunica a su secretario de Infraestructura que efectivamente lo acordado con Compromiso Colombia no va a continuar. Esto es preocupante porque él había delegado en el secretario de Infraestructura la continuación de los contratos, y con Compromiso Colombia se había establecido que los contratistas terminarían los centros de salud con los mismos valores que inicialmente se acordaron”, expresó.

Alerta de presunto detrimento

La funcionaria agregó que en caso de que se liquiden estos contratos, el Distrito puede caer en un detrimento patrimonial debido a que los precios de los materiales de construcción no son los mismos hoy que hace 4 años.

“No se sabe por cuánto pueden salir los contratos si se abre una nueva licitación. En la reunión la Contraloría le solicitó al secretario de Infraestructura que manifestara si existía un presupuesto de en cuánto saldría la culminación de los hospitales a precios actuales y dicho presupuesto no existe”, afirmó De Caro.

Agregó que la Personería como veedora del tesoro público está “preocupada porque no existe realmente una orden del alcalde hacia el secretario de Infraestructura para que termine estos contratos”.

“La COVID-19 todavía existe y esos contratos no se iniciaron porque existiera una pandemia si no por la necesidad que tiene la ciudadanía en los corregimientos, y en los diferentes localidades de Cartagena, de estos centros de salud que actualmente se encuentran en unos sitios que no cumplen los requisitos de ley para ser utilizados”, puntualizó.