Alerta por escasez de insulina en el país ¿cuál es el panorama en Cartagena?

"Los pacientes con Diabetes Tipo 1 especialmente, requieren insulina para poder vivir, si no cuentan con ella su vida estaría en riesgo", declaró la vocera de la fundación, Érika Montañéz.

Sigue la preocupación en el país por la escasez de la insulina, un medicamento vital para la atención de pacientes con diabetes. Y es que la zozobra no es para menos, los diabéticos reclaman al Gobierno nacional soluciones urgentes pues sus vidas dependen de este medicamento.

Para conocer el panorama local frente a esta desesperante situación que atraviesan algunas ciudades principales del país, El Universal contactó a Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) quienes informaron que afortunadamente en la ciudad, pese a las dificultades que hay nivel nacional, no hay desabastecimiento de la insulina. Los usuarios pueden solicitar sin preocupación este medicamento a través de sus EPS.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a la problemática y aseguró que todo se debe a que algunas personas están usando la insulina para adelgazar, dejando a las personas insulinodependientes sin la oportunidad de acceder al medicamento.

“Gente usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control”, expresó el mandatario, trayendo consigo críticas, ya que profesionales de la salud aseguran que la insulina no sirve para adelgazar y que el verdadero problema no radica ahí.