¡Alerta! Fuga de peligroso químico en empresa afectó a vecinos de El Bosque

Poco después de las 5 de la mañana de este sábado 20 de mayo fueron varios los vecinos del barrio El Bosque, en los alrededores de la isla de Manzanillo, los que se despertaron ante un fuerte olor penetrante, que parecía ser de un químico.

“Yo vivo en la urbanización Alcatraz, en El Bosque. Cuando sentí ese olor, antes de las 7 de la mañana, salí a la terraza a ver qué pasaba, de dónde venía. En toda la cuadra se percibía ese fuerte olor a químico. Eso me afectó los ojos, se me hinchó hasta la boca y la garganta se me puso reseca. Me puse mal y cuando veo es que mi perrita también se empezó a comportar extraño. Corría de un lado para otro, como ahogándose”, contó una vecina. Lea: ¡Perdieron todo! Familia queda sin hogar tras grave incendio en El Bosque

Esta misma relató que instantes después una joven que pasaba por su casa estuvo a punto de desmayarse. “La muchacha se puso mal y tuvimos que auxiliarla. La entramos a la casa y luego, poco a poco, se fue recuperando. Eso fue horrible, no entendíamos qué pasaba”, contó la mujer.