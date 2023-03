Alcaldía responde a vecinos de Los Calamares por bloquear la calle de la Lengua

Según líderes comunales, esta vez el cierre es indefinido y no se permitirá el paso de ningún vehículo hasta tanto el Distrito les dé una fecha para el comienzo de los trabajos.

“En diciembre la Secretaría de Infraestructura se comprometió a que en este primer trimestre empezaba la intervención, pero no hemos visto adelanto y la calle ya no da más espera. Vivimos en emergencia, y ayer y anteayer hubo accidentes en moto porque los huecos cada vez están peor. Ya marzo empezó y no sabemos por dónde va el proceso. Queremos una intervención urgente”, sostuvo Yajaira Alvis, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Tercera Etapa de Los Calamares. Lea: Malla vial de Cartagena: así va el proceso para las nuevas obras

Para el vecino Efraín Imitola, la comunidad está cansada de esperar, pues ya son más de 15 años en la misma situación, solo que el deterioro se ha agudizado en los últimos meses.

“Esta vía sirve para descongestionar cuando hay trancones en la Transversal 54, pero siempre ha estado en el olvido del Gobierno distrital y ahora sus condiciones son peores. Está intransitable, parece una trocha, ya hemos contado alrededor de cuatro muertos en accidentes”, añadió Imitola.

“Estamos en los tiempos”

Consultado sobre la queja de los vecinos en Los Calamares, el secretario de Infraestructura del Distrito, Luis Villadiego, le dijo a El Universal que la comunidad está errada en los tiempos, pues desde diciembre se les dejó claro el cronograma de actividades y aún los plazos acordados no se han vencido. Lea: Fenalco insiste en modificar duración del pico y placa de particulares

“Nunca se les manifestó que el inicio de las obras era en el primer trimestre. Ellos saben que en este primer trimestre los esfuerzos son para lograr la contratación, siempre lo han sabido, y luego de eso esperamos que la ejecución comience entre mayo y junio”, aclaró Villadiego.