Alcaldía defiende prórroga de contrato de alumbrado pese a reparos de vicepresidencia

En ambos circunstancias no se superaría el año de operación mientras se desarrolla la convocatoria y el correspondiente proceso contractual para una nueva concesión bajo el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas dadas por el estudio de Findeter.

“La confianza ciudadana, la legitimidad institucional y el progreso de la ciudad requieren de procesos contractuales abiertos a la ciudadanía, con pluralidad de oferentes, y en este caso particular, es importante que este nuevo contrato se realice cumpliendo con los parámetros técnicos, jurídicos y administrativos que garanticen a la ciudadanía contar con un servicio de alumbrado público que sea moderno y confiable y con la selección del nuevo contratista de manera muy transparente y de cara a la ciudadanía”, expresó Ramírez en la misiva.

Mientras que el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, considera que se debe hacer una nueva prórroga, esta vez hasta por 9 años, muchos concejales e incluso el alcalde electo, William Dau, no dan viabilidad a esta propuesta.

Ante esto el alcalde Pereira Caballero recordó que si bien es cierto que hay otras opciones planteadas por Findeter, la renegociación es la más viable técnicamente, y que cualquier expresión que se lance respecto a eso debe ser en consonancia o para contravertir el informe realizado.

“Lo que ha hecho este encargo es coger la alternativa en principio, técnicamente viable, y que tuvo la primera calificación por parte del consultor, y eso es lo que estamos haciendo, siguiéndonos por la consultoría que contratamos, y que ha indicado que la primera opción es la renegociación del contrato actual, para lo cual el concesionario ha presentado una propuesta”, sostuvo Pereira.

La propuesta presentada por el concesionario debe cumplir, de igual manera, con los requisitos de la consultoría, y está condicionada a la posible modernización y ampliación del alumbrado público actual.

“Una prórroga de pocos meses no la recomendó en principio la consultoría, ya que para que se pueda dar habría que ajustar los temas tarifarios y el de la semaforización, pero además, eso no es una sola parte, nosotros no podemos hacer una prórroga de manera unilateral, ya que se necesitaría también el consenso del concesionario actual, atendiendo que ellos tienen una reclamación alta por un supuesto desequilibrio del contrato”, dijo el mandatario.

Pereira respondió formalmente

Ante la solicitud de la vicepresidenta, Pereira Caballero envió una misiva como respuesta, en la cual detalló el proceso realizado por Findeter y por qué la renegociación es la apuesta de su administración.

“Es una condición especial que mereció un análisis, en la medida en que aseguraría la continuidad en la prestación del servicio de alumbrado, sin tener que adelantar un proceso de selección en este momento, lo que en últimas resultaría acorde a los principios de eficiencia y economía, pues le permitiría al Distrito contar con una solución rápida y sin grandes procesos administrativos, así como igualmente permitiría a la administración cumplir con la normatividad vigente en la materia”, puntualizó en el documento.