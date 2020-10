El secretario del Interior del Distrito, David Múnera, fue enfático ayer al asegurar que los controles en la Vía a Barú serán estrictos este fin de semana y las personas que pretendan ir a Playa Blanca se verán expuestas a sanciones, esto partiendo de la decisión de los nativos de habilitar sin permisos este balneario.

Los pobladores en días pasados hicieron una invitación pública a la ciudadanía cartagenera y foránea para que se acerquen a disfrutar del paradisíaco lugar y de paso ayudar a tantas familias que dependen del turismo y que no obtienen ingresos desde finales de marzo, cuando esta y todas las playas de la ciudad quedaron clausuradas a raíz de la pandemia del COVID-19.

Ellos adujeron estar pasando muchas necesidades, por eso tomaron la decisión de reabrir tras siete meses este balneario aún sin tener el aval de las autoridades, e invitaron a la gente a que este puente festivo los visiten. Ante esto, ayer la administración distrital se pronunció y recordó que esta zona no está habilitada.

(Lea: Cargos a tres exalcaldes locales por construcciones ilegales en Playa Blanca).

“Queremos reiterar que Playa Blanca hoy por hoy no está autorizada. Les solicitamos a los cartageneros y visitantes no concurrir a este lugar porque no cuenta con los protocolos de bioseguridad. También les solicitamos a los operadores turísticos abstenerse de ofrecer servicios o hacer traslados hasta allá porque están expuestos a todas las sanciones que establece el Código Nacional de Policía, que van desde comparendos hasta penas por violación de medidas sanitarias”, declaró David Múnera, aclarando que la administración del alcalde William Dau está abierta al diálogo si los nativos echan para atrás su decisión y no pretenden imponerse a la fuerza.

El funcionario añadió que para hoy viernes 30 de octubre estaba programada una reunión entre la Alcaldía y los nativos de Playa Blanca justamente para iniciar los diálogos y entablar compromisos para una posible reapertura, pero por la decisión de los pobladores de abrir las playas, dicha reunión fue suspendida.