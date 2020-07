“Alcalde está desconociendo las leyes”: procurador sobre demolición de Aquarela

Esto teniendo en cuenta que William Dau aseguró que demolerá la torre uno del proyecto habitacional, que se alza en el barrio Torices y a escasos 200 metros del Castillo San Felipe, cuando Carrillo resuelva los casos que lleva el ente en Cartagena y además añadiera que, con la orden de demolición, el procurador busca “ganar votos para su campaña a la Presidencia de Colombia”. (Lea aquí: “Tumbo a Aquarela pero primero me resuelves los casos de Cartagena”: Dau a Carrillo)

“Hasta ahora no han sancionado a ningún funcionario que dio las licencias para Aquarela. Que la Curaduría, que Planeación, todos los que participaron son unos bandidos y sinvergüenzas y la Procuraduría contra ellos no ha hecho nada. Ahora quieren que Dau tumbe a Aquarela para que el procurador Carrillo diga yo tumbe el edificio, voten por mi para Presidente de Colombia. Yo porque no he tenido tiempo de llamarlo, pero yo le voy a decir, yo con gusto tumbo a Aquarela, pero tú primero me resuelves todos estos casos de Cartagena. Tú haces tu trabajo y después yo hago el mío”, afirmó el alcalde.

Responde Aquarela

Gilma Usuga, vocera de la Promotora Calle 47 S.A.S, constructores de Aquarela, respondió a las publicaciones del jefe del Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Escribió: “la Procuraduría se ha dedicado a perseguir el proyecto, a punta de estudios hechos al margen de los procesos legales. Y en medio de todo esto, Cartagena sigue vigente como Patrimonio de la Humanidad”.

“¿Señor procurador y la investigación a quienes le fallaron a la Alcaldía con el diseño y adopción del PEMP solicitado por la Unesco para cuándo?, añadió Usuga.