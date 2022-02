En una intervención audiovisual realizada anoche a través de las redes sociales institucionales de la administración distrital, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, ‘embistió’ a Enilse López Romero, quien fuera empresaria del chance en Bolívar y la Costa Caribe, condenada por supuestos vínculos con parapolítica y otros delitos.

La alocución de Dau, en la que se refiere a Romero como “delincuente condenada”, es en reacción a la publicación de un aviso remitido, impreso y pagado, en el que la destacan por “su política de justicia social” y la presunta “persecución” por parte de “la política nacional”, que a juicio del publicitante, “se ha reflejado en injustos ataques, montajes y toda clase de vejámenes contra su familia”.

Admitiendo sentirse indignado, Dau dijo que sale a defender a la ciudad ante esta publicación, y agrega que esa tarea les correspondería a los veedores, “pero en Cartagena no hay veedores, y los que hay son muy mediocres o son de estómago, o son boleteadores”, y agregó: “Aunque habrá algunos veedores en la ciudad que valen la pena, pero son tan escasos”.

Para el mandatario, la publicación “es un artículo lleno de mentiras y de situaciones amañadas de ‘la Gata’”.

Dau dijo que quizás él está especulando, pero considera que “esta señora desde que la condenaron no ha pisado una cárcel, a punta de billete. ¡Qué corrupción de la rama judicial y del Inpec! Ella debería estar en la cárcel pagando por sus asesinatos”.

En el mismo contexto añadió que cree que “no ha pisado la cárcel, porque tiene abajo boletados a muchos políticos importantes del país que recibieron plata de ella”.

“Estoy seguro que esa señora no resiste un examen de un médico que sea competente y honesto, un medico que no se venda (...), entonces... o está enferma a punto de morirse en una cama de hospital, o está sinvergüenceando, metiendo la cara en la política”.

Tras leer un aparte del aviso pagado, en el que López Romero es comparada con mujeres dirigentes de la política nacional y donde afirma que “muchos políticos importantes de talla nacional que alguna vez se beneficiaron de ella para lograr su posición, la visitaron en el búnker de la Fiscalía por miedo”, el alcalde Dau interpreta que “está diciendo que todos los políticos nacionales, ella los tenía en el bolsillo, que ella los financiaba, que ella les daba billete, que ellos iban a hablar con ella, porque estaban embolsados, porque ella iba a hablar y a echarlos al agua”.

“Esta publicación es un reconocimiento de la sinvergüenzura de ella, en sus vínculos con los políticos”, remató Dau.

Sobre un aviso remitido en relación con las opiniones del alcalde William Dau, sobre su inconformidad con el contenido del aviso remitido que, bajo el título ‘Enilse López, su política de justicia social’, se insertó en la página tercera de la edición impresa de ayer viernes 11 de febrero, El Universal precisa que las sanciones penales que pesan contra la ciudadana Enilse López no permiten compartir la posición del referido aviso remitido, en cuanto a que es un ejemplo de superación personal, entre otras afirmaciones. Pero esa es una opinión de la línea editorial del diario que no debe interferir el derecho que tiene todo ciudadano de remitir avisos pagos para difundir un artículo o noticia que es de su interés particular, singularmente cuando el medio no le ha concedido esa posibilidad dentro del contenido noticioso o editorial.

La separación entre Publicidad y Redacción es histórica y sana en la prensa, como es histórica la defensa del derecho que tienen los ciudadanos a expresarse por medio de avisos remitidos cuando el medio, en su función periodística, no ofrece esa posibilidad al interesado, a condición de que el remitido no ofenda la dignidad o la honra de terceros. El Universal persistirá en su compromiso de no confundir noticias u opiniones con avisos pagos.