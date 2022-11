¡Alarmante! Cartagena se quedaría sin insumos para diagnosticar cáncer

Se necesita una ley nuclear para conseguir estimular el desarrollo de reactores modulares que nos permitan impulsar la producción de radiofármacos y la futura generación de energía eléctrica en zonas no interconectadas”.

Camilo Prieto, médico investigador.

Actualmente están trabajando varias organizaciones en ese sentido. Prieto expuso que: “Es necesario gestionar con la Agencia de Energía Atómica, porque para gozar de estos insumos, requerimos de permisos, no es una ley de iniciativa gubernamental, no es algo que se le ocurrió a un colombiano. Es algo que el país debe gestionar para que nos den acceso a esta tecnología. Esto le permitirá al país poder tener un reactor nuclear que genere isótopos, y no nos toque estar importándolos”.

