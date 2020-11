Sin embargo, la comunidad se mantiene muy preocupada y hay temores sobre un posible brote de dengue en el barrio, sobre todo porque por sus calles cruza el famoso caño El Tabú, y porque hay una institución educativa con elevada vegetación en el patio y con aguas estancadas que hace varios meses no recibe mantenimiento.

Quieren a la Alcaldía

Nohemí Pretelt, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Escallón Villa, explicó que la mayoría de los niños enfermos viven cerca del mencionado colegio, por eso le pide al Distrito una fumigación y una limpieza en todo el predio.

“Es el colegio Manuela Beltrán, su patio está lleno de monte y aguas represadas por las últimas lluvias, se piensa que de ahí salen los mosquitos que picaron a estos niños porque sus casas están de la parte de atrás, en la carrera 56. Queremos que el Dadis haga una fumigación no solo en el colegio sino en los alrededores del caño El Tabú y en todas las calles”, expresó la gestora comunal.

De igual forma, en el barrio piden una jornada de sensibilización y recolección de inservibles, para que los vecinos que aún no son conscientes de los riesgos eliminen todos los criaderos de mosquitos en sus viviendas.

(Lea: Aunque casos de dengue han aumentado con las lluvias, las cifras siguen siendo bajas).

Según Pretelt, desde la JAC se comunicaron con el Dadis para que programara una intervención, pero no les atendieron la solicitud. “La verdad es que hay mucha angustia, la gente ya no solo tiene miedo del COVID sino del dengue, aquí hay muchos adultos mayores que podrían resultar seriamente afectados si no se toman las medidas a tiempo”, finalizó la presidenta.