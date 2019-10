Al puesto de salud de Tierrabaja se lo traga el monte

Cinco meses sin recibir mantenimiento completó el puesto de salud del corregimiento de Tierrabaja, zona norte de Cartagena.

Así lo informó Ibeth González, la vice presidenta de la Junta de Acción Comunal de esa población, quien aseguró que por falta de ese tratamiento el inmueble está a punto de ser devorado por la maleza, sus pisos se están rompiendo, lo mismo que las reatas del jardín; sus lámparas se están inutilizando, el internet se inhabilita hasta por dos semanas y sus baterías sanitarias están en las mismas condiciones.

Aseguró que no es esta la primera vez que el centro asistencial llega a este estado, pues en ocasiones anteriores “también hemos tenido que llamar a los medios de comunicación para que los funcionarios de la ESE Cartagena de Indias se pongan las pilas y vengan a poner las cosas en orden”.

Sostuvo que, por cuenta de la creciente maleza, en el puesto de salud han matado de serpientes de más de un metro, demás de ratas y otras sabandijas, que amenazan a pacientes y personal médico.

En cuanto a los servicios que presta el establecimiento, hizo saber que el médico asignado asiste cuatro veces a la semana, “pero cuando tiene capacitación no se presenta ni ponen a ningún suplente; lo mismo pasa con las enfermeras, y ni siquiera nos avisan previamente”.

Como queja agregada los usuarios afirman que el puesto de salud no cuenta con servicio de urgencias, de manera que si se presenta una emergencia el centro médico más cercano está en el corregimiento de La Boquilla, a unos diez minutos de distancia en carro.

“Siempre que se demoran para hacer mantenimiento, vamos a la ESE, pero la respuesta es que no tienen personal o no tienen presupuesto. El caso es que si uno no los apura, el monte se come el puesto de salud, cuando eso debería estar en la agenda de ellos”, señaló Ibeth González.

Rosiris Villalobos Fontalvo, una beneficiaria del centro de salud, llamó la atención sobre las raíces de los árboles que rodean la edificación, las cuales están destruyendo el piso y podrían hacer lo mismo con las paredes.

Manifestó que el puesto de salud carece de vigilancia nocturna, “un oficio que podríamos ejercer nosotros los nativos, como también la eliminación de la maleza y el control de los árboles, pero no nos contratan y prefieren que el puesto de salud siempre esté en alto riesgo”.

María Herrera Díaz, otra usuaria, agregó que el entorno de la edificación también necesita mejoramiento, “porque no es posible que una sede tan bonita como esa se llene de barro cuando llega el invierno. Deberían hacerle su plantilla de cemento a la entrada”.

El gerente de la ESE Cartagena de Indias, Roque Bossio, anunció que la próxima semana visitará el corregimiento, para revisar las necesidades del puesto de salud, pero aclaró que por tratarse de un establecimiento de tal naturaleza no tiene sala de urgencias.