Al banco de leche materna le urgen más donantes

La Organización Mundial de la Salud indica que “si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 820 mil niños de menos de 5 años en el mundo”. Es decir, una gran parte de la población infantil muere por no cumplir con el periodo de lactancia, situación que ocurre por múltiples factores que no necesariamente son atribuibles al descuido.

En crisis

“Todos los bancos de leche estamos padeciendo por las donaciones, es una situación mundial por la pandemia. La recolección normalmente se hace a domicilio, pero el hecho de estar en cuarentena afectó la recolección y el proceso, pues no todas las personas permiten que entren en sus casas y menos cuando la recomendación principal es no salgas de casa”.

Los beneficiados

¿Pero por qué es tan importante recolectar la leche? ¿Acaso cada niño no tiene su madre para que le dé?, ahí está el asunto, la leche del banco se necesita para distribuir a los recién nacidos que permanecen en UCI y prioritariamente a recién nacidos prematuros que estén en riesgo de fallecer, y que sus madres están enfermas, fallecieron o simplemente no pueden darle lo que requieren.

“La leche más importante para el bebe es la de su propia madre, si no tiene suficiente, ha fallecido o está en UCI, entonces es cuando se requiere la leche de banco. En Cartagena muchas mamás o no son de Cartagena, no tienen dinero, no pueden estar en las UCI cada tres horas, porque tienen otras ocupaciones, son cabezas de hogar, etc, por eso el banco no puede quedarse sin leche”.

Indica la doctora Yepes que de las 24 camas UCI que son ocupada por recién nacidos, no todos requieren leche, pero al menos entre 6 a 10 bebes sí.

“En cuidados intensivos tenemos unas 24 camas pero no todos requerirán leche, algunos afortunadamente tienen sus mamás, pedo podríamos decir que entre 6 y 10 bebés podrían requerir, y pues hay que entender que no es una sola dosis, pues un bebe debe alimentarse cada tres horas”.