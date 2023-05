$!AirBNB en barrios de Cartagena, ¿sin Dios ni ley?

La llegada de plataformas como Rappi, inDrive o Nequi ha cambiado la forma de realizar algunas actividades en la Costa Caribe, pero de una u otra manera han sido juzgadas por los pros y los contras que han traído consigo. AirBNB no ha sido la excepción y no ha salido invicta de las polémicas.

Al convertirse este en un excelente negocio, muchos emprendedores han visto en esta plataforma la oportunidad para adquirir apartamentos, amoblarlos y arrendarlos; no obstante, tomar un apartamento de estos para el turismo significa, según varias voces, el desalojo y el desplazamiento de alguien. Lea también: AirBNB: la plataforma que está invadiendo de turistas a barrios de Cartagena

AirBNB es una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos mediante la cual un ciudadano particular puede publicitar y contratar un arriendo. Es decir, se puede alquilar desde un apartamento por un fin de semana hasta una habitación con solo hacer una publicación.

El Universal contactó en esta oportunidad a Uriel de Arco, docente y conferencista universitario en posgrados y maestría de temas relacionados a la ingeniería, proyectos y producción de operaciones logísticas.

Para De Arco, la llegada de AirBNB a Cartagena ha traído consigo impactos tanto positivos como negativos. “Aquí en Cartagena muchas personas no tienen ingresos, la gente busca ingreso por donde sea. A una persona que tenga una casa en El Pozón se le puede ocurrir de un momento a otro coger una de las habitaciones y rentársela a un extranjero y ofrecerle una experiencia. Digamos que en ese punto de vista del hambre y la pobreza que hay en la ciudad es buena la opción que brinda AirBNB”, expuso.

Sin embargo, De Arco contrasta: “Pero existen y hay que cumplir con un reglamento, leyes y con unas condiciones físicas para brindar a quien se hospeda, y es ahí donde entra la Ley 2068 de 2020, Ley General de Turismo. En los edificios que no son residenciales, sino turísticos, se deben cumplir unos parámetros y condiciones distintas (ascensores, zonas comunes, zonas sociales, piscinas) que no aplican a las zonas residenciales. Esto para que los visitantes no se lleven una percepción extraña”.