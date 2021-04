La Semana Santa llegó a Cartagena, y con ella un despliegue gastronómico sin igual para los cartageneros y turistas que visitan la ciudad aprovechando las vacaciones. Siguiendo con la tradición del consumo de carnes blancas durante este periodo de fe, los cartageneros se han dirigido a Bazurto en busca del ingrediente principal para sus platillos de pascua: el pescado. El problema es que esto ha generado desórdenes y aglomeraciones en la Avenida del Lago ocasionando un total caos en la movilidad y exponiendo a las personas al contagio de COVID-19. Lea: Oficial: Transcaribe seguirá operando pero con medidas especiales

Desde muy temprano, este miércoles 31 de marzo los cartageneros llegaron a las pescaderías de Bazurto y a los demás puestos informales para abastecerse de víveres, aglomerándose hasta el punto de no dejar espacio para transitar, ni en vehículos, ni a pie. Aunque no se reportaron situaciones violentas, los amontonamientos y el no cumplimiento con las medidas de bioseguridad ponen en peligro a todas las personas, tanto vendedores, como compradores, por lo que Espacio Público tuvo que intervenir.

¿Espacio recuperado en 2014?

¿Cuándo fue la última vez que usted recuerda haber pasado por la Avenida del Lago y la Ciénaga de las Quintas sin encontrar vendedores? Seguramente en 2014. Durante el gobierno de Dionisio Vélez se realizó una recuperación del Espacio Público de esta zona, entregando a 216 vendedores un capital de semilla que le costó $1.600 millones al Distrito, pero que consiguió que desocuparan la zona voluntariamente.