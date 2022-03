“Desde el 2021 nos dijeron que iban a arrancar y terminar los trabajos de adecuación de los salones y los techos para que en este 2022 no tuviéramos afectaciones, pero resulta que en enero cuando llegamos todo estaba casi igual, no habían adelantado casi nada, y todavía es la hora en que no hay avances, el colegio está prácticamente en ruinas, le faltan los techos, le faltan los pisos y le faltan los baños, nos ha tocado dar las clases en casas prestados, incluso dimos clases hasta en la iglesia. Las dos sedes están atrasadas pero la de bachillerato está peor”, aseguró una estudiante de grado 11 que pidió no revelar su identidad.

Calidad en riesgo

Para los manifestantes y para el personal docente la situación no solo afecta el servicio educativo sino que pone en riesgo el cumplimiento del calendario académico. Los estudiantes contaron que a pesar de que se ha optado por seguir trabajando en la virtualidad, la mayoría no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias y aparte no quieren repetir la experiencia de los dos años de aislamiento por la pandemia.

“La semana pasada cayó un vendaval en el pueblo que causó estragos en el colegio, pero no pasó nada, nadie nos dijo nada ni nos dan respuestas. Los trabajadores un día van y al otro día no, a veces hay material y a veces no, las directivas dicen que están gestionando pero no lo sentimos así, los profesores vienen pero no pueden trabajar como desean. Zipacoa está en el olvido, necesitamos ser escuchados y atendidos, exigimos tener rápido nuestro colegio en buen estado”, puntualizó otro alumno de 11°.

Sobre esta situación, desde la Secretaría de Educación de la Gobernación de Bolívar señalaron que iniciarán la investigación para emitir un pronunciamiento oficial.