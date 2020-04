Agentes del Datt piden el pago de sus salarios, directora dice que no hay recursos

Todos los días, Jairo* sale de su casa a cumplir con su horario laboral en las calles de la ciudad, participando de las diferentes caravanas que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, donde trabaja como agente de tránsito, ha venido realizando en los diferentes barrios concientizando a la comunidad sobre el por qué debe quedarse en casa.

Cuando no está en las campañas, Jairo trabaja de la mano con miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena, controlando y verificando que las medidas impuestas por el Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena, para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, se cumplan. Entre sus funciones está la de evitar que las personas salgan en los días no estipulados o que viajen más de 2 individuos en un vehículo, cuando no tienen permiso para circular, entre otras.

Este agente de tránsito, ama hacer su trabajo, pero asegura que con los tres meses de sueldo que le adeudan, el no tener seguridad social y no contar con los elementos de protección necesarios para su actividad laboral, considera que no es garantía seguir en las calles.

Las denuncias

“Denunciamos que el Distrito de Cartagena nos adeuda 3 meses de salario, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. No tenemos seguridad social y a demás no nos han cumplido con los acuerdos laborales del 2016, exactamente el artículo, 32”, dice Wilmer Herrera, fiscal de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (Andett).

En dicho articulo está estipulado que la dotación de uniformes vencidas deben entregárselas en bonos para ser redimidos en los almacenes de cadena, cosa que según denuncian, no ha ocurrido.

Este gremio, además asegura que la parte operativa no cuenta con los elementos necesarios para protegerse de esta pandemia mientras realizan su labor.

“Tampoco contamos con grúas, camiones para transportar motos y equipos de comunicación. Además, el parque automotor ya cumplió su vida útil”, indicó Herrera.

Ellos le piden al Alcalde de Cartagena, William Dau, que se apersone de la situación para que los agentes de tránsito y administrativos del Datt puedan tener sus garantías laborales.