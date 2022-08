¡Agéndese! Comienza el segundo ciclo para la formulación del POT

Cronograma de las mesas virtuales

30 de agosto

9 a.m.: Camacol.

9 a.m.: Sector industrial y portuario.

3 p.m.: Sector construcción.

3 p.m.: Sector comercio.

31 de agosto

9 a.m.: Fundación Santo Domingo.

9 a.m.: Consejo Gremial.

9 a.m.: Academia.

3 p.m.: Ecopetrol.

1 de septiembre

9 a.m.: Instituciones locales.

3 p.m.: Instituciones regionales y nacionales.

3 p.m.: Culto.

3 p.m.: Organismos de control.