¡Agéndate! Llega el II Workshop de Economía y Gestión de la Cultura Popular

La agenda

Miércoles 2 de noviembre

8 a.m.: Registro de participantes.

9 a.m. a 9:30 a.m.: Apertura del evento.

I sesión: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Moderador: Haroldo Calvo Stevenson

9:30 a.m.: “El papel del contexto y del género en la participación en fiestas populares. Un análisis del Carnaval de Barranquilla (Colombia)”. Aaron Espinosa Espinosa (Universidad Tecnológica de Bolívar), Luis Palma Martos (Universidad de Sevilla) y Luis Aguado Quintero (Pontificia Universidad Javeriana).

9:50 a.m.: “Arte interdisciplinar e innovación cultural: el periodismo local como proveedor de arte visual”. Ann Markussen (Universidad de Minnesota).

10:10 a.m.: “Patrimonio cultural inmaterial y ecosistemas creativos: una revisión de literatura”. Fausto Orlando Maussa Pérez y Juan Manuel Montes Hincapie (Universidad de Medellín).

II sesión: 11 a.m. a 12:15 p.m.

Moderadora: Gina Ruz Rojas

11 a.m.: “Interés por las artes escénicas desde el capital cultural y la educación. El caso español, 2019”. Blas Díaz León, Ignacio Martínez Fernández y Luis Palma Martos (Universidad de Sevilla).

11:20 a.m.: “El efecto de la política cultural del flamenco en la educación”. Carlos Chavarría Ortiz, Jesús Heredia Carroza y Beatriz Montero Lobato (Escuela Universitaria de Osuna).

11:40 a.m.: “El impacto de la crisis económica (2007-2013) en el ciclo de vida de la industria cultural taurina española”. Antonia García Parejo (Escuela Universitaria de Osuna), Francisco Javier Caro González (Universidad de Sevilla) y Carlos Chavarría Ortiz (Escuela Universitaria de Osuna).

12 m.: “Fado y flamenco. Análisis comparado de su consumo en vivo a través de jóvenes universitarios”. Jesús Manuel de Sancha Navarro, Luis Palma Martos, Jesús Heredia Carroza (Universidad de Sevilla) y Amelia Brandao (Universidad de Porto).

III sesión: 3 p.m. a 5 p.m.

Moderador: Jorge Alvis Arrieta

3 p.m.: “Provisión eficiente de bienes públicos: oferta y demanda de bibliotecas públicas en Colombia”. Doris Lilia Andrade, Angy Lorena Fernández y Dayana Andrea Velásquez (Universidad Santiago de Cali).

3:20 p.m.: “La transorganización como respuesta estructural de las organizaciones creativas”. Daniel Cortázar Triana (Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, México).

3:40 p.m.: “Valoración patrimonial y riesgo de corrupción en la gestión pública sobre esculturas en el Centro Histórico de Cartagena de Indias”. Manuel Zúñiga Muñoz.

Jueves 3 de noviembre

IV sesión: 9 a.m. - 11 a.m.

Moderadora: Lisette Urquijo Burgos.

9 a.m.: “Sentimiento o fama: ¿qué motiva al público a consumir espectáculos de flamenco en directo?”. Jesús Heredia Carroza, Luis Palma Martos, Jesús Peña-Vinces (Universidad de Sevilla) y Luis Aguado Quintero (Pontificia Universidad Javeriana).

9:20 a.m.: “Pandemia e industrias culturales en un contexto regional”. Julie Bérubé (Universidad de Québec).

10 a.m.: “Capacidades e inclusión productiva en el desarrollo de la música de bandas de viento en Sucre – Colombia”. Yeraldín Peralta Farak (Corporación Universitaria del Caribe) y Aaron Espinosa Espinosa (Universidad Tecnológica de Bolívar).