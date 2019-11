Afros están inconformes con cifras que arrojó el Dane

Como un “genocidio estadístico” calificaron las directivas de las organizaciones afros de Colombia, las cifras que arrojó el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), respecto a una supuesta disminución de ese grupo humano en el país.

Dichas cifras fueron expuestas el pasado 6 de noviembre del presente año, y en ellas el Dane afirma que la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP) es 2.982.224, cifra que la reduce a un 30,8% con relación a los datos del censo de 2005, que dio como resultado 4.311.757 afrocolombianos.

La “Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas” (C.N.O.A.), expresó que los datos “evidencian el genocidio estadístico al cual nuevamente, después de 14 años (censo 2005), se enfrenta la población afrocolombiana, perpetuando la invisibilidad estadística. Existe un sub registro poblacional y, por ende, una ausencia de datos reales que permitan una verdadera transformación de las comunidades étnicas. Así se ratifica el racismo estructural que afecta a la población NARP”.

Emigdio Cuesta Pino, secretario ejecutivo de la C.N.O.A., sostuvo que “el Dane no se esforzó por construir una metodología que contara bien a los afros. Las consecuencias son que a menos pueblo, menos accesibilidad de derechos, menos interés gubernamental, menos participación en la construcción del Estado y menos presupuesto, porque el Gobierno no se fijará en el Plan de Desarrollo sino en las cifras del Dane. Antes decían que a los afros nos costaba autorreconocernos, pero eso ha cambiado bastante. Así lo demostró el censo del 2005”.

Wagner Mosquera Palacios, activista afro de Quibdó (Chocó) consideró que “es lamentable, porque esas cifras tienen unas implicaciones políticas y socioeconómicas que afectarán a las poblaciones con presencia afro. Decir que no somos muchos nos reduce los beneficios económicos, sociales y hasta culturales. Está claro que hacer una encuesta basándose en el autorreconocimiento no es la fórmula más expedita para determinar cuánta población afro tiene el país. Muchas personas no fueron visitadas ni encuestadas. Creo que los activistas afros deberíamos organizar un congreso urgente para establecer líneas de trabajo, hablar directamente con el Gobierno Nacional”.

La investigadora cartagenera Claudia Mosquera indicó que “esas cifras responden a que en las poblaciones con presencia afro hay proyectos donde el Estado y la empresa privada no pueden emprender sin la consulta previa; y una forma de evitarla es crear esas cifras que desconocen la población. La pregunta étnica, que deben hacer los encuestadores, se volvió un problema para el Gobierno Nacional, y por eso no los entrenaron bien. Lo otro es que en algunas poblaciones los afros no quieren autorreconocerse”.

Edwin Salcedo Vásquez, director del Observatorio de Anti discriminación Racial de Cartagena, señaló que “esas cifras son un despropósito, porque no tienen un asidero racional ni empírico científico. La primera fase de la encuesta la hicieron por internet, medio al cual las comunidades negras rurales no tienen acceso. A los encuestadores no los entrenan bien, de ahí que a mucha gente no le hicieron la pregunta étnica. También creo que hay un asunto político de fondo, que busca disminuir las posibilidades de los negros, lo cual es evidente si miramos que desde 2005 a 2018 se da una disminución de tres puntos porcentuales en la población. Eso no tiene sentido ni matemático ni lógico. Adicionalmente, eso afecta la distribución de los recursos y la creación de políticas públicas que nos favorezcan. Creo que las organizaciones afros deben exigirle explicaciones al director del Dane; y si no sabe darlas, que renuncie”.

El Dane informó que el director, Juan Daniel Oviedo Arango, es el único vocero y que está representando a Colombia en la “Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD25)” en Nairobi, Kenia.