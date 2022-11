Afinia reiteró reducción en las tarifas de la luz, ¿hasta cuándo aplicará?

¡Y no para de llover! Estas son las emergencias reportadas en Cartagena

Informó que la filial del Grupo EPM en la región Caribe ha realizado inversiones en la infraestructura para optimizar el servicio: “Es así como en 2021 los recursos ascendieron a 543 mil millones de pesos, durante 2022 alcanzarán los 700 mil millones de pesos y, para 2023 se estiman en 1,2 billones de pesos. Cifras históricas, si se considera que la inversión de Electricaribe en un año no superaba los 150 mil millones de pesos”.

Cuestionamientos

Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo, capítulo Cartagena aseguró que la reducción anunciada por la empresa es insignificante, ya que las facturas en la costa norte del país se han disparado.

“Hemos sido críticos en esa reducción de la tarifa de energía del 3%. Esa es una disminución que a nuestro juicio es inaceptable porque las tarifas en la costa Caribe aumentaron hasta un 50%, en Cartagena en el 46% según las últimas cifras del DANE y los análisis que hemos hechos desde Cedetrabajo”, dijo.

Y cuestionó: “Las inversiones que anuncian que van a realizar que son históricas son inversiones que va a financiar el Gobierno nacional y que además no salen de su bolsillo. La disminución de la tarifa no tiene nada concreto, no se habla de la derogatoria del Régimen Tarifario Transicional, es decir, las tarifas van a seguir aumentando”.