Los habitantes de la Costa esperan que con la salida de Electricaribe y la llegada de las empresas Afinia y Aires, como nuevos operadores de la energía en la región, las quejas y mal servicio queden en el pasado.

Para el caso de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y 11 municipios del Magdalena el reto le corresponde a Afinia, filial del Grupo EPM que desde hoy, 1 de octubre, empezó a operar la energía. (Le puede interesar: “Hoy empieza el cambio en la energía de la Costa”: Duque)

En entrevista con El Universal, Blanca Liliana Ruiz Arroyave, gerente de Afinia, contó qué trae la compañía antioqueña para la región y cuáles son los planes para lograr un servicio de energía de calidad.

La directiva indicó que si bien encontraron un sistema muy degradado, vulnerable y con un rezago en inversiones muy grande, Afinia quiere cambiar la historia y romper ese circulo vicioso de no inversión, mala calidad y no pago. Para ello tienen unas estrategias y planes muy claros, a continuación algunos de ellos.

Atención y confianza al usuario

Blanca Ruiz Arroyave manifestó que el primer paso para mejorar el servicio es ofrecer una buena atención y confianza a la ciudadanía.

Precisó que esto abarca ir juiciosamente a leer los medidores y que el usuario tenga la tranquilidad que le leyeron correctamente y de que lo facturado es lo que consumió; que al usuario le llegue la factura a tiempo; que existan puntos de pago suficientes; y mejorar los canales de atención, buenas oficinas, call center y canales virtuales.

“Lo que queremos es que el usuario pueda accesar. Que levante la mano, que si tiene alguna duda, queja o petición encuentre quien le responda de manera amable y quien le satisfaga sus inquietudes”, dijo.

La gerente de la filial de EPM agregó que para brindar esa confianza al usuario las acciones, planes y proyectos que tengan impacto en la comunidad y puedan generar rechazo se conversarán y expondrán con los líderes de los diferentes barrios y la comunidad.

Ruiz señaló que trabajarán para lograr una corresponsabilidad de los usuarios. “Nosotros ponemos el primer granito de arena con inversión y buen atención, pero buscamos que los clientes nos valores, se comprometan, paguen sus servicios, que consuman eficientemente y que no hagan fraude”. (Le puede interesar: ¿Qué pasará con las deudas de los usuarios a Electricaribe?)

Recurso humano, esencial

Ruiz Arroyave sostuvo que el recurso humano juega un papel fundamental dentro del proceso para mejorar el servicio de energía en la región, por ello se cuidará y se le brindará las mejores condiciones.

“Sin la gente no podemos trabajar, EPM contempla enormemente su recurso humano, lo valora porque entiende que si ese ser humano no está bien y no está en buenas condiciones no hará su tarea bien, no va a poder atender a sus usuarios con buena disposición, no va a corregir el daño, a tirar la red de buena manera ni oportuna”, afirmó.

Añadió: “Nos interesa que la gente esté contenta y comprometida, que ame la empresa, que Afinia que es la marca, la lleven tatuada en el alma y en la sangre”.

La gerente detalló que Afinia recibirá 1.084 empleados de Electricaribe en todas las áreas: 684 vinculados que pasan con sustitución patronal plena y 400 tercerizados con quienes ya se está en proceso de vinculación.