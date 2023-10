Afinia busca acabar con las conexiones ilegales en Getsemaní

“Hoy no son buenos días para nosotros. Los niños debían ir a clases, pero no fueron porque no pudieron dormir toda la noche y así no van a rendir en el colegio”. Lea: El llamado de Afinia a habitantes de Getsemaní tras cortes de luz

Esas fueron las palabras de Marcos Vargas, presidente de la JAC Getsemaní tras cumplir 32 horas sin luz el pasado fin de semana. El dirigente comunal mostró su preocupación por esta situación, por lo que le hizo un llamado a la empresa Afinia para que solucionara el problema que afectaba a varios sectores del Centro Histórico.