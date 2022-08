¿Afecta emocionalmente a los niños el problema del aseo en los colegios?

El jueves de la semana pasada empezó la crisis higiénica en las instituciones educativas oficiales de Cartagena, debido a la culminación de los contratos laborales de los operadores de aseo. Desde entonces, las directivas de la mayoría de colegios acataron la directriz del Sudeb (Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar) de no brindar el servicio educativo al no haber garantías para el mismo.

La IE Soledad Acosta de Samper, Nuestra Señora del Carmen, José Manuel Rodríguez Torices (INEM), Camilo Torres, entre otras tradicionales, son algunas de las que han puesto un pare al cronograma. ¿Por qué? Sus directivos alegan que aunque hubo personas que se ofrecieron a ayudar, lo ideal es contar con personal laborando mediante contrato laboral legal.

Por ejemplo, Arides Sandoval, rector del INEM, le explicó a El Universal que “nosotros teníamos asignados 24 operarios (as) de aseo. Esta es una institución muy grande. De planta tenemos dos auxiliares de servicio, un operario que nos ayuda en mantenimiento de mobiliario y una señora de 68 años que tiene algunas limitaciones por recomendación médica. El INEM tiene 30 baterías sanitarias con cerca de 100 tasas sanitarias, sin embargo, las medidas de contingencia requieren recurso humano. Algunos operarios se ofrecieron para ‘ayudar’ pero no es recomendable tener personas laborando sin que medie un contrato laboral con todos los requisitos de ley”.

De igual forma, Sandoval resaltó que los docentes sí han asistido, se han hecho jornadas pedagógicas, trabajos en plataforma evaluadora, comisiones de evaluación, entrega de informes académicos a los padres de familia, entre otras acciones, por lo que solo están esperando la contratación legal del tema sanitario para retomar el servicio educativo con los estudiantes en las aulas de clases.

“Esperamos pronta solución”, finalizó el rector.

¿Hay afectaciones psicológicas?

Uno de los interrogantes que asoman en medio de la coyuntura de insalubridad en los colegios, está relacionado con las implicaciones emocionales que la ausencia de clases tiene en los alumnos, tomando en cuenta que vienen de una pandemia de dos años en la que estudiaron de forma virtual.

Nuris Esther Pérez Márquez, especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental, sostuvo que la situación actual tiene un impacto negativo en los alumnos, a los que se les hará un poco complicado retomar el ritmo escolar y las actividades tanto lúdicas como académicas.

“Se genera desmotivación en ellos por no seguir con ese ritmo, por no socializar, por no estar presencialmente en las clases. La continuidad permite una mayor concentración, mayor aprendizaje, y por supuesto no tener esa continuidad tiene un impacto negativo en la salud mental y emocional. Situaciones como la falta de aseo se salen del contexto educativo, son razones que no deberían interferir en el desarrollo cognitivo o intelectual del estudiante, son consecuencias no deseadas que generan perjuicios”, señaló la psicóloga.