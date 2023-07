Advierten posible parálisis en obras de Protección Costera

Una vez más las obras de Protección Costera están en riesgo de quedar paralizadas y no por decisión de los servidores turísticos, sino por los presuntos incumplimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lea: Le exigen a la UNGRD información de obras de Protección Costera

Juan Carlos Monzón, director de obras del proyecto, aseguró que al cierre de un comité de obras con la interventoría del proyecto se emitió una alerta sobre la inminente suspensión de las intervenciones que se vienen realizando desde diciembre del 2021. También le puede interesar: Protección Costera: solicitan recursos para señalización de playas

“Les venimos anunciando que los trabajos se van a parar a finales de julio porque las obras principales no pueden seguir en la Playa 3; solo podremos avanzar en la construcción de la subestación. La semana pasada le enviamos una carta a la Ungrd y no hemos tenido respuesta. A los funcionarios de dicha entidad en Cartagena se les venció el contrato y no hay nadie que dé respuesta”, indicó Monzón.