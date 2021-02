Desde las últimas semanas del año 2020, un solitario y enfermo hombre de la tercera edad llegó al barrio Blas de Lezo a deambular las calles y a quedarse a vivir donde lo cogiera la noche. Nadie lo conoce, nadie lo había visto antes y nadie sabe si tiene familia. Tampoco se sabe si es cartagenero o llegó de otra ciudad. Lo cierto es que no se ha vuelto a ir del barrio.

Cuando comenzó el 2021 se instaló en el famoso y tradicional parque de la Virgen del Parque, en la entrada del barrio, y desde entonces allí come, duerme y hace sus necesidades fisiológicas.

La comunidad solicita ayuda de las entidades competentes para que recojan al adulto mayor y lo lleven a un hogar de paso o a alguna fundación en donde pueda tener mejores condiciones.

De igual forma, la delegada de la Junta de Acción Comunal de las etapas 1 y 2 del barrio, Martha Marrugo, pidió ayuda de las autoridades.

“Nos han dicho que está enfermo pero no tenemos pruebas de que así sea, se necesita que un equipo médico lo revise. Está desnutrido, no sabemos si se alimenta bien o come desperdicios de la basura. Él se hace popó en el parque, no se baña, duerme sobre cartones. Sabemos que en Cartagena hay muchos habitantes de la calle pero es la primera vez que vemos algo similar en el parque de la Virgen del Carmen”, aseveró Marrugo.

La situación es incómoda no solo para los vecinos sino para el personal de aseo encargado del mantenimiento del parque. Al parecer, los operarios han manifestado que no continuarán con las labores de limpieza y riego hasta tanto el señor no abandone el lugar.