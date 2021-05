El transporte público es un derecho fundamental y todos los ciudadanos deberían hacer uso de este. Así lo indica la ley, pero en Cartagena desde el pasado 19 de abril esto no se estaba cumpliendo en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe, debido a que los usuarios no tenían forma de recargar sus tarjetas para poder usar el servicio completamente.

Con malabares

Ante esto, las partes accionadas –Alcaldía y Transcaribe– y la vinculada –Colcard– deberán enviar un informe amplio, claro y detallado sobre los hechos que relata el demandante en la tutela.

“En el mismo informe deberán además indicar la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión. Para tal efecto, se les concede un término perentorio de dos días, advirtiéndoles que los informes se considerarán rendidos bajo la gravedad de juramento y su omisión podrá dar lugar a tener por ciertos los hechos”, finaliza el juez.

Ramírez le contó a El Universal que llegó a estas instancias después de ver que los problemas con el sistema de recaudo no se solucionaban y muchos de los usuarios debían hacer malabares para usar el sistema o gastar más dinero en transporte público, en su mayoría ilegal, para poder llegar a sus destinos.

“Yo el 19 y 20 de abril estuve buscando para recargar, pues es el transporte que siempre uso y considero seguro, pero no había ni en las taquillas de las estaciones ni en los puntos externos. Esos días gasté más de 12 mil pesos en transporte diario, mientras que en Transcaribe son $5.200”, comentó.

Para nadie es un secreto que desde que dejaron de tener estos puntos de recargas, los usuarios que quieren hacer uso del sistema de alimentadores, en la estación Madre Bernarda, deben pasar debajo del torniquete, y lo mismo ocurre en algunas rutas pretroncales.

“A mí no me parece justo ni mucho menos, tener que doblar nuestra espalda, agacharnos y hacer de cuantos malabares para poder utilizar el servicio si no se tiene la recarga. ¿Qué pasa con esas personas que por su edad no pueden agacharse?”, dice indignado Ramírez.