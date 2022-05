No obstante, dentro de los planteles está el dilema de padres de familia que consideran que la medida es muy apresurada porque el “virus no se ha ido” y prefieren que sus hijos usen la mascarilla por seguridad. Sin embargo, hay otros que están de acuerdo porque el clima de Cartagena hace “fastidioso” su uso. “Mis hijos ya están acostumbrados al tapabocas y ellos mismos me lo exigen cuando van a salir a la calle”, aseguró Nelcy Berrío, madre de familia.

“A pesar de las estrategias implementadas para alcanzar la cobertura de vacunación de dosis de refuerzos dispuestas por el Ministerio de Salud para el retiro de tapabocas en lugares cerrados, universidades y colegios, esta meta aún no se ha alcanzado”, dijo Ana Margarita Sánchez, directora operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis). (También le puede interesar: La razón por la que en Cartagena no se podría quitar el tapabocas)

Dentro del grupo de rectores y docentes hay quienes proponen que se debe prolongar su uso pero que respetan los lineamientos del Gobierno nacional.

“No estoy de acuerdo con que no sea obligatorio porque en los colegios antes de la pandemia ha habido gripe. Hay papás que mandan al niño a clases sin importar como se sienta. El tapabocas no solo evita el COVID sino cualquier otro virus que esté en el ambiente”, indicó Leisly Navas, docente independiente. “Es tiempo de que paulatinamente se vaya dando esa eliminación del tapabocas, pero Cartagena no cumple con el porcentaje de vacunación y por eso es necesario que se guarden los protocolos de bioseguridad”, indicó Dilia Marín, rectora de la I.E Luis C. López.

Luis Ramírez, rector de la I.E Soledad A. de Samper, informó que se reunirá con los padres de familia para que haya un consenso institucional. “El jueves tendremos una reunión donde tocaremos este tema, aunque nos gustaría que los alumnos pudieran seguir usando la mascarilla por un tiempo más amplio pero ya es una opción personal sin vulnerar lo establecido por el Gobierno”, concluyó.

En Cartagena hay una cobertura del 95% en primeras dosis, 78% en segundas dosis (esquema completo) y 33% en dosis de refuerzo. Es decir, aún falta un 7% para cumplir ese lineamiento. El Dadis invitó a los ciudadanos a acercarse a los puntos de vacunación y completar sus esquemas.