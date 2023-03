$!Acusan a secretaria de Dau de acoso laboral y discriminación

“Aprovecho el 8M para contar mi historia. Storytime de la vez que la secretaria del Interior de Cartagena me provocó una amenaza de parto prematuro, dilató el proceso de mis pagos y, posteriormente, no me renovó contrato aún cuando me encontraba de licencia de maternidad. Abro hilo”. Esas fueron las primeras palabras escritas en la polémica publicación de Alicia Mercado, una joven comunicadora de Cartagena.

Aprovecho el 8M para contar mi historia. Stoytime de la vez que la secretaria del Interior de Cartagena me provocó una amenaza de parto prematuro, dilató el proceso de mis pagos y, posteriormente, no me renovó contrato aún cuando me encontraba licencia de maternidad. Abro 🧵

“En enero del año pasado firmé una OPS con la Secretaría del Interior, donde trabajaba desde 2020, y en febrero notifiqué mi embarazo. En julio, la señora Ana María se posesionó como secretaria y desde ese momento su trato hacia mis compañeros y en especial hacia mí fueron cuando mínimo cuestionables. De hecho, el 18 de agosto mi equipo fue criticado de forma grosera, sin respeto alguno. (...) A partir de ese momento me empecé a sentir mal de salud. Al día siguiente, ingresé de urgencias a una clínica, tenía 34 semanas y una amenaza de parto prematuro. (...) Me mantuvieron hospitalizada durante ese fin de semana y posteriormente me dieron de alta con 4,5 de dilatación e incapacitada por las tres semanas siguientes con recomendación de reposo. Finalmente, el 9 de septiembre nació mi hijo, pero los problemas no terminaron”.

La comunicadora prosiguió: “Por contar con OPS y al este no encontrarse interrumpido ni suspendido -el contrato-, decidí seguir cumpliendo con mis obligaciones y como es lógico presenté las cuentas de cobro. La señora Ana María se negó a aprobarlas, así como a reunirse conmigo. Recurrí a hablarle por WhatsApp. En la conversación no llegamos a ningún acuerdo y terminó con un ‘háblelo con mi abogado’, quien dilató aún más el proceso, pero no solucionó nada. Por eso en diciembre presenté una tutela por violación a los derechos constitucionales a la dignidad humana, mínimo vital y protección y estabilidad laboral reforzada. La secretaria, sólo al conocer la existencia de la misma, firmó las cuentas, lo que demostró su actuar de mala fe; sin embargo, aún cuando mi licencia de maternidad no había terminado, me dejó sin contrato. Nuevamente presenté una tutela. En la Sentencia 083-2023, el juez resolvió conceder mis pretensiones. Ordenó mi reintegró, así como el pago de los honorarios dejados de percibir y advirtió que la impugnación del fallo no exoneraba a darle cumplimiento al mismo. Pero contrario a lo esperado, la secretaria del Interior, fuera de reconocer la gravedad de sus comportamientos y lo que ellos significan para la integridad de mi hijo y la mía, decidió impugnar y a día de hoy ha venido incumpliendo el fallo”.

La mujer dice que por ello le solicitó al juez del caso que se proceda a sancionar de conformidad con la Ley. “Quise hacer pública esta situación, aún con miedo a lo que pueda suceder, para que las mujeres que conozcan mi caso y se encuentren en una situación similar se sirvan de esta lucha jurídica. También lo comparto porque no dejaré, ni hoy ni nunca, que seamos pisoteadas y reciban de nosotras silencio. Han sido meses en los que la angustia se ha apoderado de mí. Meses en los que esta señora incluso cuestionó mi maternidad, mientras aparenta públicamente ser una ‘aliada’. Antes de compartir esto, he recibido como recomendación no hacerlo, pero se lo debo a las mujeres, a la lucha de nuestros derechos, a mí y, por supuesto, a mi hijo. Los funcionarios públicos deberían trabajar por mantener la integridad de los ciudadanos. Esta señora, por el contrario, ha vulnerado mi seguridad, interrumpido mi calma y puso en riesgo el bienestar de mi hijo y de mi persona en mi momento más vulnerable”.

¿Disfrazada de defensora de los derechos?

La publicación comenzó a regarse como la pólvora, por lo que en cuestión de horas otra mujer publicó en la misma red social su caso. Se trata de nada más y nada menos que de Kairen Gutiérrez, quien hace un año y seis meses era la directora del Programa de Emergencia Social (PES) del Distrito. Esta señaló: “Toda mi solidaridad con Alicia Mercado, yo durante el año y medio que estuve en el gobierno fui víctima de la persecución, maltrato, racismo, discriminación y chismes de la señora Ana María, quien se disfraza de defensora de derechos, pero realmente considera que los costeños, cartageneros y negros somos poca cosa”.

Kairen Gutiérrez vive hoy en Bogotá y forma parte del equipo de trabajo de la Vicepresidencia de la República y ha manifestado no querer profundizar sobre su publicación, pero se reafirma en la misma.