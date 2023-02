Actualización catastral y ordenamiento territorial en Cartagena

Para ojos profanos en urbanismo, las zonas donde se ubican estos rascacielos, deberían aumentar su valor comercial. Pero resulta que desde el punto de vista del concepto de hábitat, debe ser lo contrario. Por la sencilla razón que, primeramente, el alcantarillado se ha desbordado, sus calles son verdaderas cloacas y los olores nauseabundos pululan el ambiente; segundo, los vehículos que no encuentran parqueaderos dentro de las edificaciones, estacionan en la vía publica, no solo empeorando la movilidad del sector, sino perturbando los predios vecinos; y por último, las mismas zonas verdes fundacionales del barrio, son las que deben atender a la nueva población, ibídem de que, en la práctica, el uso turístico dado a estas nuevas edificaciones, han desnaturalizado el uso residencial de baja densidad que le dio el modelo de ocupación de la ciudad, en el POT del año 2001.

Otro buen ejemplo es el barrio de Manga, sofocado completamente por la alta densidad poblacional, la movilidad y la zona de influencia del Centro Histórico, el Fuerte del Pastelillo y el valor patrimonial de algunas casas, que afectan a sus vecinos colindantes con restricciones urbanísticas.

En estos barrios de alto valor predial, donde existen inmuebles que pueden alcanzar el estrato 6, se debe ser muy cuidadoso al tratar de extender las zonas homogéneas, porque nuestra estructura y perfil urbano son muy disímiles. No es lo mismo, evaluar un predio que disponga de sus parqueaderos reglamentarios, a otro que carezca de ellos o sean insuficientes, aunque colinde un edificio estrato 6. De igual forma, no es lo mismo, tratar con predios que tienen su área y medidas reglamentarias de acuerdo a la actividad o uso de la zona, que aquellos que no cumplen. Estos inmuebles, urbanísticamente, carecen de valor, porque no se podría construir en ellos, si se trata de lotes, o ampliar, si ya están construidos.

En las zonas por donde se han construido las troncales de Transcaribe, pasa un fenómeno muy peculiar, que varios predios han quedado sin los retiros reglamentarios sobre estas vías. A estos predios esa obra pública no los ha valorizado, sino todo lo contrario.