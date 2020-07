Actualice su documentación en el programa Familias en Acción

Las novedades tipo 1 son: actualización de datos generales, celular, dirección de residencia, etc. (no se requiere enviar documentos); actualización de documentos de identidad (se envía documento de acuerdo a la edad del niño); corrección de datos en documentos de identidad como nombres, fechas de nacimiento, etc.; retiro y entrada de beneficiario; cambio de titular por padre o madre biológico o no biológico; traslado de municipio; cambio de grupo poblacional y cambio de priorización en educación.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción explicó que en este periodo hay un cambio en la novedad de ingreso de nuevo beneficiario, pues el DPS dispuso que aquellos núcleos familiares que no estén al día en los documentos e información de sus beneficiarios, o se encuentren en calidad de suspendidos, no podrán hacer la inclusión de nuevos miembros hasta que tengan los documentos al día y/o se levante la suspensión. Esta es una nueva restricción ordenada por el DPS.

Hay que aclarar que el cupo máximo en Familias en Acción es de: tres hijos para el incentivo en educación y 1 hijo para el incentivo de crecimiento y desarrollo.

Se les recuerda que Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que entrega a todas aquellas familias pobres (y pobres extremas), que tengan niños y adolescentes de cero a 18 años, un incentivo económico condicionado que complementa sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, como estrategia de superación de la pobreza y prevención de embarazos en adolescentes.

En Cartagena hay más de 70 mil familias inscritas, pero solo cerca de 40 mil están activas y recibiendo el incentivo.

Las personas interesadas en realizar una novedad tipo 1 pueden enviar un mensaje a uno de los correos electrónicos de familias en acción en los puntos de atención virtual: faudevictima@cartagena.gov.co; fablasdelezo@cartagena.gov.co; fachiquinquira@cartagena.gov.co; fapozon@cartagena.gov.co;

faciudadela2000@cartagena.gov.co y fasanfrancisco@cartagena.gov.co

También pueden comunicarse a los celulares: 318-5145447, 316-5218115, 318-3469852, 302-4566684, 318-3545161, 318-3384930 y 316-4684156 para solicitar información adicional.