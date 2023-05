Acoso sexual, un delito que también afecta a las cartageneras

Cabe anotar que a pesar de la decisión de la Corte, Rincón Aljuri no irá a prisión, pues al ser su primera condena y al no haber evidencia de que haya incurrido en más delitos en todo este tiempo, se le concedió un período de prueba de dos años en el que deberá tener buena conducta y reparar los daños que causó. Además, podrá impugnar el fallo.

El caso llegó hasta Cartagena porque el abogado trabajó en la Universidad Tecnológica de Bolívar; sin embargo, desde la institución confirmaron que el docente ya no pertenece a esa comunidad educativa y aclararon que los hechos por los que fue juzgado no sucedieron allí sino en la Electrificadora de Santander.

Lo que significa la sentencia

La condena de la Corte Suprema de Justicia envió un mensaje contundente sobre las implicaciones que tiene el delito de acoso sexual, el cual también perjudica a las mujeres en Cartagena.

Datos de la Fiscalía señalan que durante el 2022 se presentaron 50 denuncias en la ciudad por este delito, mientras que en 2023, hasta el 19 de abril, se contaban 13.

Para la Juntanza Feminista y Diversa de Cartagena, una organización con enfoque de género en la ciudad, lo más importante de la decisión tomada por la Corte Suprema es que más allá de abordar el caso de Rincón, se realizó una pedagogía sobre en qué consiste este delito, pues el abogado había sido absuelto en las instancias anteriores.

“El Juzgado y el Tribunal expresaron que para el caso de Marlon Rincón Aljuri no se constituía el delito de acoso sexual debido a que no se presentaba una intención sexual directa con las insinuaciones que él realizó, lo anterior sustentado en que, él no habría manifestado de forma expresa el requerimiento. Sin embargo, la Corte manifestó que lo anterior no era necesario debido a que no solo se debe contemplar el lenguaje verbal sino que también deben tenerse en cuenta las manifestaciones empleadas por medio del lenguaje no verbal en sus múltiples expresiones”, explicó la Juntanza Feminista.