Turista chilena.

“Me voy indignada. Llegamos el sábado, por ocho días a Cartagena, pero no aguantamos más y esta misma noche (lunes) hacemos conexión con Bogotá y de allí viajamos a Santiago. Estoy llorando y me voy alterada por lo que sucedió, triste y lamentable que esto le ocurra a personas que vengan a conocer una ciudad tan bella”, reveló.

No vamos a volver a Cartagena, fue una de las experiencias más indignantes que nos ha ocurrido. ¿Es que acá esta ciudad no tiene una zona de tolerancia?.

“¿Como es posible que una prostituta le ofrezca servicio de sexo a mi hijo de 14 años? Además la manera cómo miraban a mi nena de 7 años. No deseamos volver a Cartagena. Los llamo a ustedes como medio, nos dijeron que son el periódico más importante de la ciudad, y queremos que ustedes den a conocer esta lamentable experiencia. No quería hacerlo, pero me veo en la obligación de hacerlo para que no le ocurra a más nadie y que las autoridades tomen los correctivos necesarios. Háganlo saber al alcalde y al gobierno de acá”.

¿Quién controla?

“No volveré nunca a Cartagena” es una tesis que se propagará, mientras sigan estas prácticas de zona de tolerancia en pleno corazón del Centro Histórico. Parejas que tienen sexo en balcones, riñas entre los asiduos a la plaza y este nuevo caso de acoso a los turistas, ponen sobre la mesa la necesidad de controlar de manera integral el problema y el lugar.

El Ministerio de Trabajo lidera un plan de choque contra la explotación sexual, especialmente la infantil, el cual fue lanzado en el lugar, recientemente. “Se hizo en la Plaza de Los Coches porque es un sitio icónico de la explotación sexual, además de otros delitos relacionados con la noche como el microtráfico y los hurtos. Esto se volvió una tradición vergonzosa que debemos erradicar involucrando a las entidades nacionales, regionales y locales para abordar en conjunto la situación”, indicó el ministro de la cartera laboral, Angel Custodio Cabrera.

La Fundación Somos Centro Histórico, en un comunicado, expuso que la declaratoria de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, por parte de la Unesco, está en riesgo por estos escándalos nocturnos. Para lo que recomendaron se cree una zona de tolerancia en la periferia de la ciudad, lejos de las zonas residenciales y turísticas, como existe en otras ciudades colombianas y países.

William Dau, alcalde de Cartagena, expuso hace unos meses, que la instauración de una zona de tolerancia en otro sector es un proyecto, pero no al corto plazo. Un lugar donde la oferta y demanda de servicios sexuales se realice con garantías sanitarias y lejos del descontrol que actualmente presencian y sufren los turistas.

*La turista pidió reserva de su identidad.