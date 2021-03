No es normal y no está bien. Salir a la calle se ha convertido en una mala experiencia para muchas mujeres -si acaso no para todas- que en distintos escenarios, ya sea en el transporte público, pequeños callejones o grandes avenidas, reciben comentarios que disfrazados de ‘piropos’ realmente constituyen una violencia de la cual poco se habla.

Es algo de todos los días, a toda hora. Sucede en todas partes y no importa el estrato. Aún así, uno de los casos más visibles de hasta dónde puede llegar esta reprochable conducta ocurrió el pasado domingo 21 de marzo. (Lea: Mujer, víctima de acoso sexual por motociclista en Manga)

“Voy a contar lo que me acaba de pasar porque realmente es lo único que puedo hacer”. Esas fueron las palabras de Nathalia, una joven que a través de sus redes sociales denunció un hecho que sufrió mientras trotaba por la avenida La Asamblea del barrio Manga.

Con impotencia, Nathalia contó que un hombre que iba en una motocicleta se masturbó frente a ella y huyó. Y efectivamente, lo único que pudo hacer fue contar su historia a otras mujeres, porque cuando acudió a la Policía para denunciar el caso, no recibió respuestas ni apoyo.

“No estamos protegidas, no nos cuidan, no les importa. No pasa nada y por eso es que después aparecemos muertas, violadas y desaparecidas”, contó Nathalia.

Pasaron dos días para que la Policía se pronunciara al respecto. El miércoles 23 de marzo la institución manifestó a través de un comunicado que había dispuesto de diferentes dependencias vinculadas a la Estrategia de Protección a la Mujer, Familia y Género (Emfag) para atender el caso y así dar inicio a la ruta de atención de violencia contra la mujer, con acompañamiento y asesoría para realizar las diligencias judiciales.

Asimismo se adelanta una investigación por parte de la Justicia Penal Militar y de Control Disciplinario Interno para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar vinculados al hecho.

Lamentablemente el caso de Nathalia no es el único, y mucho menos es un hecho aislado. Son muchos los sucesos que ocurren día a día, que generalmente son invisibilizados y no reciben la ayuda que en estos momentos, aunque tardía, está recibiendo la joven.