Lo ocurrido

Sin embargo, en septiembre del mismo año hubo una nueva acción de tutela manteniendo los hechos y la identidad de las partes, pero cambiando algunas pretensiones. Esto fue notado por la EPS, que en su momento le respondió al juez que cumplían con el ordenamiento médico, tal y como se había dispuesto la primera tutela. No obstante, al ser un ordenamiento particular, no había negación por parte de ellos, sino que el afiliado debía ser valorado por un médico adscrito a la red.

“No es para todos los casos”

Según estadísticas del Ministerio de Salud, antes de la pandemia, más del 90% de los colombianos accedía al servicio de salud sin presentar una acción de tutela. Sin embargo, aún existe un alto número de personas que recurren a esta acción judicial para tratar de “asegurar” su acceso a la salud sin que le vulneren los derechos, pues muchos consideran que al tener una tutela y salir favorecidos, las EPS deben cumplirles con todos los puntos, algo que según expertos es falso.

“Las acciones de tutela deben ser presentadas solo para cosas excepcionales como cuidadores, servicios especiales de transporte y otros servicios especiales, como pañales o medicamentos que no estén incluidos en el POS, los cuales al no ser financiados por el sistema de salud, solo por vía tutela se pueden autorizar. Sin embargo, para consultas médicas o con especialistas o para pedir algún medicamento, no debería utilizarse esta acción”, explicó un jurista que prefirió mantener su nombre en reserva.

El experto cree que hay una falta de conocimiento sobre en qué momento y en qué circunstancias se presenta una tutela para que tenga un fallo favorable y cuándo no, pues “interponer tutelas, por ejemplo, porque no autorizan un medicamento que no es vital en el momento para el paciente, no es necesario”.

Por esto, la Corte Constitucional tomó la determinación en 2018 de que los profesionales en salud deben agotar todos los recursos antes de ordenar el suministro de medicamentos que no son cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que quiere decir que los médicos deberían agotar o descartar las posibilidades técnicas y científicas de las tecnologías en salud que sí están contenidas en el plan de atención en salud.

Según las estadísticas, en Colombia cada día, en promedio, los ciudadanos interponen cada hora más de 20 tutelas. Recordemos que es sencillo hacerlo, ya que solo es necesario acercarse a la Defensoría del Pueblo o a algún juzgado.

“Colombia es uno de los países donde se presentan muchas tutelas en un día, lo que podría hacer que otras acciones judiciales se retrasen.

“Por eso los usuarios de las EPS que piensen interponer este recurso, primero deberían enviar un PQR a su entidad de salud solicitando dicho tratamiento o el acceso a la salud, pero sino les responden después de un tiempo determinado, ahí sí deberían irse por la vía judicial”, finalizó el experto.