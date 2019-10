Accesos a escenarios deportivos de Juegos Nacionales en mal estado

“Esta vía siempre ha estado así, llena de huecos, y con el paso del tiempo estos han crecido cada vez más. Siempre vienen, les hacen un reparcheo y listo, se van, pero no tienen en cuenta que deben hacer un buen trabajo”, dijo Magael Pastrana, habitante de uno de los barrios cercano a la avenida Venao Flórez.

Valoro el notorio avance en la adecuación y puesta a punto de los escenarios deportivos de la ciudad y la región, pero me preocupa específicamente el no arreglo de algunas calles que están contiguas a estos escenarios, como los que están cerca de la avenida Veano Flórez. ¿Será posible que podamos tener dignos escenarios con una pésima vía de acceso?”, es la denuncia que varios cartageneros hicieron llegar a este medio.

En esta avenida se encuentran seis de los escenarios deportivos que serán utilizados en los próximos Juegos Nacionales. Ahí están el Estadio de Sóftbol de Chiquinquirá Argemiro Bermúdez, el Coliseo de Combate y Gimnasia, Complejo Acuático Jaime González Johnson, Estadio de Atletismo Campo Elías Gutiérrez y el Estadio Olímpico Jaime Morón León.

Para ingresar a cualquiera de estos escenarios deportivos, la comunidad debe transitar por la avenida anteriormente mencionada y ahí notarán el mal estado en que se encuentra, no solo por los grandes cráteres que hay en la mitad o a lado y lado de las vías, sino también por las basuras acumuladas que se encuentran cerca del estadio de atletismo.

“Se vienen unos juegos muy importantes, así que me imagino que ahora viene el arreglo de la vía, pues ya terminaron los escenarios, aunque no he visto ninguna máquina que haga ese trabajo por aquí cerca”, dijo Elkin Ramos, morador del lugar.