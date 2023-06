“Absténgase de conducir vehículo automotor”: DATT a quienes no renovaron

Ayer martes 20 de junio se venció el plazo establecido por el Ministerio de Transporte para que los colombianos renovaran la licencia de conducción, y a partir de ahora quien no realizó a tiempo los trámites correspondientes corre el riesgo de sufrir multas económicas o la inmovilización de su vehículo. Lea: ¡Pilas! Este martes es el último día para renovar la licencia de conducción

Es por ello que en Cartagena el director del DATT, Janer Galván, les recomendó a los conductores que no han renovado sus licencias abstenerse de salir a las calles manejando sus vehículos.

“Una vez pasada la fecha límite en la cual se estableció la vigencia de las licencias de conducción que tenían condición indefinida en su vencimiento o simplemente no se indicaban fechas, o aquellas que se hayan vencido en el 2022, las personas que no hayan podido hacer oportunamente el trámite de renovación de su documento deben abstenerse de conducir algún vehículo automotor hasta tanto no completen el debido proceso”, sostuvo Galván.