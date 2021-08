La escultura, desde su entrega en la Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla, ha sufrido varios ataques de vandalismo y el azote de la intemperie. El deterioro se observa en múltiples grietas: resultado de los golpes con martillo y machete de inescrupulosos en busca de cobre. Bajo esa modalidad, días antes del accidente que tumbó la cabeza, el bate fue hurtado y aún no ha sido restaurado. La estatua no tiene cobre en su composición, pero la soledad y oscuridad reinantes del lugar han propiciado la inseguridad y el abandono. (Lea aquí: Roban el bate de la estatua de Abel Leal)

Los mitos y leyendas paranormales comparten su preferencia por manifestarse en parajes desolados con poca iluminación. En la Villa Olímpica hay una imagen tenebrosa al lado de la Plaza de Toros. No es un fantasma ni un hombre lobo. Es una figura sin cabeza que no es un jinete sino el homenaje distrital a una de las glorias deportivas de Cartagena.

¿Quién le pone la cabeza a “El Tigre?

Evaristo González, hijo mayor de Abel Leal, denuncia que el Ider es la entidad responsable del cuidado, mantenimiento y restauración, por lo menos en este caso, de la estatua de su padre. “Es triste que hayan pasado dos meses del hecho. Yo me reuní en representación de toda la familia con la directora y otros miembros de la entidad, pero nada se ha solucionado. El más grande beisbolista de Colombia sigue sin cabeza. Otro día llamé y me comentaron que el inconveniente era algo técnico o jurídico, que el monumento era nacional, pero pasan los días, y todo quedó tibio y olvidado”, relata el familiar.

En palabras de Oscar Noriega, creador de la obra, hay un deterioro progresivo en todas las esculturas de la ciudad. No hay un plan de mantenimiento y hay confusión sobre cuál es la entidad responsable. “Algunos dicen que Apoyo Logístico, otros que IPCC, Infraestructura o la Escuela Taller, y en ese enredo se puede denotar que no hay conciencia de los funcionarios por el valor representativo de estas esculturas. No tienen dolientes en el Estado”, expresa el escultor.

El Universal se comunicó con el Ider para conocer en qué va el proceso para restaurar esta estatua, y desde la entidad aseguran que no tienen dentro de sus competencias alguna relacionada con la conservación y mantenimiento de esculturas y/o monumentos. “Esta escultura se encuentra en espacio público y no dentro de un escenario deportivo, por lo que nos extralimitaríamos en nuestras funciones en caso de intervenirla. Cabe recordar que no fue el instituto el que contrató la creación e instalación de la escultura”, dijo Viviana Londoño, directora del Ider.

Identificar cuál es la entidad responsable es confuso para la ciudadanía atenta a la situación. El Ider confirmó que no existe ni está contemplado, por las razones expuestas, un proceso contractual para la restauración de la escultura. “Es deseo del Ider que se lleve a cabo la restauración o traslado de este importante monumento, no nos corresponde adelantar el proceso contractual pues no es acorde con nuestro objeto misional. Hemos gestionado la intervención de otras entidades distritales, con el fin de explorar y tomar medidas que permitan su pronta atención. En tal sentido, se conformó una mesa técnica en la que participa el IPCC y Espacio Público, con las que se acordó iniciar los trámites para la autorización de desmonte y eventual traslado preventivo de la escultura”, explica la directora.