A pura tijera: Héctor, el barbero venezolano que se abre paso en Cartagena

De lejos se nota que es un buen tipo, trabajador, lleno de vida, con muchas ilusiones y metas por cumplir.

Le tocó salir corriendo de Venezuela, como muchos otros, golpeado por la crisis financiera y por el caos social permanente que lo estaba volviendo loco.

Su nombre es Héctor Mogollón Castro, venezolano, nacido en Caracas, quien por necesidad tuvo que abandonar a su país para probar suerte en otro.

Eligió a Colombia como escape, pasó primero por Bucaramanga, en donde no le fue nada bien, y luego llegó a Cartagena, ciudad en la que ha logrado volver a levantar el vuelo y seguir adelante.

“Tomé la decisión de venir a Colombia en 2016, para nadie es un secreto que en ese entonces se vivían cosas complicadas en Venezuela, hasta el punto que entrabas a los supermercados y no había alimentos, se pasaba por una crisis económica que agobiaba a todos. Era un país de locos”, dice Héctor.

Asegura que en Caracas trabajaba en barbería y estudiaba ingeniería ferroviaria. Tenía un primo que llevaba unos meses en Bucaramanga. Habló con él, se arriesgó y llegó a este país con un morral cargado de ganas de salir adelante.

"Viajé a Bucaramanga con la intención de abrirme camino en la barbería, pero las cosas no me salieron, la plaza de barbería estaba dura. Me dediqué entonces a trabajar como reciclador, duré un mes viviendo esta experiencia de vida, con mi carreta recogía cartones y así me ganaba unos pesos cada viernes. Fue muy duro", recuerda.

Pero quería trabajar en la barbería, un oficio que conoce y le apasiona. Por eso, Héctor decidió empacar maletas hacia Cartagena.

“Aquí llegué gracias también a un primo que me dijo se necesitaba personal para unas barberías nuevas que estaban abriendo, me recomendaron y así arrancó mi historia en esta ciudad, hace varios años. Cartagena cambió mi vida para bien”, agrega.

Estando en el ‘Corralito de Piedra’, con unas tijeras y una máquina, inició a abrirse paso y a mejorar sus ingresos financieros.