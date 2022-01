Así, este miércoles 26 de enero no podrán circular los vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 8, los taxis con placas terminadas en 5 y 6, y las motocicletas con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Evítese sanciones. Lea: Este es el pico y placa del 24 al 28 de enero de 2022 en Cartagena

Aunque estas manifestaciones amenazan con generar caos en la movilidad y escasez de medios de transporte, tal como ocurrió en medio de las protestas del mismo gremio este lunes; el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) confirmó que en la ciudad no se levantará la medida de pico y placa que rige para vehículos particulares, motos y taxis. Lea: Así se vivió el paro de busetas este lunes 24 de enero

”Nos reunimos con el equipo jurídico y definimos que las protestas van a seguir y por término indefinido. No vamos a decir los puntos de concentración porque nos envían a las autoridades”, dijo a El Universal Roberto Batista, vocero de la ruta Ternera. Lea: ¡Atención! Buseteros anuncian paro indefinido en Cartagena

Es la tercera protesta

Conductores de Ternera y Olaya comenzaron a protestar en la mañana del viernes 21 de enero.

“Aquí están todos los conductores de la ruta de Ternera 3A y Olaya. El alcalde y el DATT mandaron un comunicado de que hasta hoy trabajábamos. Así, de la noche a la mañana, sin previo aviso, deciden quitarnos el trabajo a más de 300 personas y no pasa nada, atropellando todos nuestros derechos”, dijo ese día Batista.

Por no lograr acuerdos con el Distrito, el lunes 24 de enero volvieron a tomarse las vías. Pero en esta ocasión, la Administración Distrital fue clara en manifestarles que no podía incumplir una decisión judicial. Recalcó que ya estas busetas se encontraban en proceso de chatarrización y habían salido de circulación. Lea: Distrito no logró acuerdos con conductores de buses

Alegando que más de 140 personas se quedarán sin trabajo por esta determinación, conductores y demás afectados programaron el paro indefinido que arranca este miércoles.