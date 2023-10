“A nuestro barrio se lo está tragando la marea”: quejas en el Barrio Chino

Esta comunidad vecina a la principal plaza de mercado de la ciudad expresa estar cansada de salir a protestar y colocar derechos de petición. Hoy, no solo tienen que saltar o elaborar puentes de tablas para cruzar hasta donde sus vecinos del otro lado del callejón, también se exponen al terror de los roedores que por ahí transitan. Lea también: Cartagena y New York: las lujosas costas que podrían hundirse ¿por qué?

Con resignación, los habitantes del Barrio Chino de Cartagena ya no sacan las sillas para sentarse frente a la terraza de sus casas en la tarde, tampoco suelen escuchar el sonido de los niños jugando en las calles. Aquella cultura se fue desdibujando desde el momento en que comenzó a subir la marea de la Ciénaga de las Quintas. Aseguran que actualmente muy poco salen, sobre todo cuando las calles comienzan a llenarse. de agua oscura.

Donaldo Carmona Mendivil, delegado de la Junta de Acción Comunal del Barrio Chino, contó a El Universal la lucha que ha tenido su comunidad para resolver este problema que no los deja salir con tranquilidad.

No hay calle de este barrio que se salve de las inundaciones, los vecinos aseguraron que el sistema de alcantarillado también está obsoleto y que el caos comienza cuando llegan las lluvias.

“Han realizado revisiones y sabemos que nuestras vías internas están por debajo del nivel de la ciénaga de Las Quintas. Por la Administración Distrital se han pasado varias solicitudes, pero no se han solidarizado con su situación al 100%. Ellos han venido, realizan intervenciones, limpiezas y mantenimientos que ya han hecho antes, pero no han realizado de lleno un estudio para acabar con el problema de raíz”, puntualizó Carmona Mendivil. Lea también: Obras de fase IV de malla vial iniciarán este mes

También agregó: “hay casas a las que ya ha entrado el agua, y es preocupante porque no es algo que ocurra cuando llueve, eso no es normal, además que no es agua lluvia lo que tenemos alrededor, es agua en mal estado. A nosotros se nos informó que la Ciénaga de las Quintas es una zona de alto nivel de contaminación, si esa agua llega acá todo el tiempo, a largo plazo puede perjudicarnos a nivel de salud. Y ni hablar del problema de movilidad que es el diario vivir”.