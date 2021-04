Con mucha angustia se encuentra el señor Eduardo Herazo, un agente de tránsito que desde que su hija Abigail Herazo Díaz nació ha librado una titánica lucha para que a la pequeña le cumplan con el tratamiento que requiere para sus síndromes de Apert y muenke.

El año pasado, gracias a una valiosa ayuda de autoridades y particulares, lograron llevarla a Boston, Estados Unidos, donde le hicieron una intervención para reparar su paladar hendido. En esta oportunidad, Eduardo le solicita a su EPS Coomeva que le asigne una cita con el médico cirujano que la ha tratado en Cartagena desde que nació, ya que lleva un par de meses insistiendo y no ha sido complacido. Según él, lo remitieron a una IPS en el barrio San Fernando y posteriormente a la ciudad de Barranquilla, lugares en donde no llenaban los requisitos ni contaban con la especialidad que Abi requiere.

“A ella desde que nació la ha visto el doctor Leonardo Domínguez, quien para nosotros ha sido un ángel. Él ha sido siempre su tratante, es quien la conoce, quien la ha operado, quien sabe lo que le conviene a la niña, pero nos están negando la atención con él, me están mamando gallo desde hace cuatro meses. No quiero que me pongan otro neurólogo”, aseguró el padre.

Herazo aclara que su hija actualmente no tiene complicaciones de salud, pero teme que por la falta de un tratamiento adecuado pueda agravarse.

“Esos síndromes en su mayoría repiten, después de las cirugías es posible que las partes vuelvan a pegarse. Ese es el miedo que tenemos. En estos momentos no sabemos su estado real, por eso solicitamos que la valoren y que sea el mismo que le hizo la craneosinostosis. No quiero que nos cojan de sorpresa, a ella hace mucho que no la revisan y uno con estos síndromes no puede descuidarse después de las operaciones porque se empieza nuevamente a transformar el rostro de los niños”, agregó el afligido padre.

Este medio se comunicó con la EPS Coomeva para conocer su versión respecto a la cita con el especialista que exige la familia de Abigail, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos pronunciamiento oficial. Un vocero indicó que están validando la información para dar una pronta respuesta y solución.