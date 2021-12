Bancas sin terminar, ausencia de columpios, falta de pintura y un suelo en condiciones no ideales es lo que hoy se registra en el parque principal del sector El Cooperativo, del barrio Luis Carlos Galán, al suroccidente de la ciudad.

Allí, según los residentes, el contratista que tenía a cargo la adecuación y remodelación de este espacio verde no cumplió con la labor y dejó los trabajos a medias, por lo que el lugar no está en condiciones aptas para recibir la visita de los niños.

(Lea: Habitantes de Blas de Lezo piden que terminen el parque).

María Auxiliadora Escolar, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de El Cooperativo, lamentó que la obra no haya alcanzado ni el 60 por ciento, y peor aún, que los trabajadores tengan muchas semanas sin regresar a la zona.

“Trajeron las máquinas biosaludables y los juegos pero no hicieron todo lo que estipulaba el contrato, las bancas no están pulidas, el piso no lo terminaron, nos dejaron una pila de tierra y de triturado que nos tocó regar porque venían personas de otros sectores a robársela. Al lado hay una cancha de microfútbol que no entró en el proyecto a pesar de que se lo pedimos. Estos trabajos los contrató la Alcaldía de la Localidad 3 pero de allá tampoco nos responden y el contratista no da la cara”, aseguró la líder cívica.