“A El Salado lo cogieron de estadio”: cuestionan evento de entrega de tierras

Estos son los titulares que ocultan la verdad.



Yo no acuso. Ya fue juzgado y condenado. No soy el que juzga y condena, son jueces. Y no fue un caso fueron 22 sentencias en que los jueces definieron que el grupo Argos se quedó con tierras de despojados y ordenaron devolverlas. https://t.co/N0lFZefSAE