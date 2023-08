A centímetros de la muerte: manejaba por Manga y le cayó un árbol

“Yo iba manejando, cuando estaba a la altura de un parqueadero frente a la Urbanización el Candil, en la calle Real de Manga, siento el estropicio del árbol partiéndose, pero cuando quise reaccionar ya tenía los trozos del árbol arriba del carro y una rama grande cerca de la cara y tórax . Una parte gruesa del árbol cayó encima del capó, la otra impactó directamente al vidrio, y hubo una que entró como lanza por el panorámico. Por la misericordia y gloria de Dios estoy vivo para contarlo, pero si no reacciono con rapidez hacia un lado esquivando las ramas me hubiera destrozado toda la cabeza o el tórax”, relató Edinger Rudas.

Edinger se bajó de la camioneta como pudo. Estaba golpeado, lleno de vidrios, desorientado, con algunos rasguños y sangre. Con las pocas fuerzas que le quedaron después del impacto pidió ayuda.

“Veo a una cantidad de gente a mi alrededor, habían unos gritando y otros definitivamente grabándome con el celular sin siquiera acercarse a ayudar, como dándole más importancia a lo que subirían a las redes y no a salvar una vida. Yo creo que lo más caótico fue cómo mi familia tomó las cosas, mi esposa cuando se enteró de lo sucedido le pidió a la señora que nos colabora en la casa para que fuera por los niños. Como el colegio de mis hijos estaba cerca ellos pasaron por ahí y vieron el alboroto, vieron el carro destrozado y cubierto de ramas y comenzaron a llorar, hasta llegaron a pensar que yo había muerto, pues no me veían en el momento. Eso fue difícil, y cuando nos vimos de frente nos abrazamos llorando y les dije que no me había pasado nada, mis hijos al ver que su tía (mi hermana ) estaba conmigo dándome apoyo en todo momento, se tranquilizaron un poco”, puntualizó el guajiro, a quien la vida le dio una segunda oportunidad justo desde ese momento.