A casi 15 días del inicio del desmonte, ¿en qué va el proceso de Aquarela?

El Día D para Aquarela fue el pasado 28 de febrero cuando inició el desmonte gradual del edificio, un proceso que durará alrededor de seis meses y cuyo costo es de 11 mil millones. Cabe resaltar que la intervención la realiza la conocida empresa Atila, quien estuvo detrás de demoliciones famosas como las del puente Chirajara, Space, Continental Towers y el edificio Mónaco de Pablo Escobar.

El desmonte de Aquarela se dio por orden del Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, para restituir los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que, si en dicho término no se realizaba la restitución, el Distrito debe realizar la restitución a través de la demolición. Lea también: Así recuperará Dumek lo invertido en tumbar Aquarela

Ese miércoles cuando inició todo, ingresó al edificio parte del equipo especializado de Atila, con el acompañamiento de los profesionales especializados de la Secretaría de Infraestructura y Edurbe, para inspeccionar las condiciones generales de la estructura y las condiciones particulares de riesgo, realizar análisis del proceso constructivo indicado, hacer consideraciones sobre áreas de trabajo y proponer el procedimiento definitivo de desmontaje y demolición.

A dos semanas del inicio del proceso, El Universal contactó a Edurbe, representante del Distrito en el tema, para conocer cómo marcha la demolición del polémico edificio, un desmonte gradual, piso a piso, “con una metodología técnica, sostenible y segura que no afecta estructuras cercanas, gracias a su tecnología especializada con elementos técnicos de vanguardia y de estándares internacionales”.

Lo social, primero

A propósito de eventuales afectaciones a viviendas o propiedades cercanas, Edurbe indicó que se viene adelantando el levantamiento de las actas de vecindad, antes del inicio de los trabajos de ingeniería civil, para que se cuente con un registro del estado de las edificaciones que permita realizar el contraste al final del proyecto.

Acorde con el plan de Gestión Social del proyecto y con el mapeo de actores e interesados, se estará realizando en los próximos días una jornada de socialización, para que la comunidad esté enterada del alcance del mismo.

“Para el cuidado de la vecindad, se posicionan protecciones directamente en la obra; protecciones directamente a fachadas y otros elementos de cuidado donde sea requerido, según la evaluación del riesgo”, explicó Edurbe.

A la fecha, se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Tráfico, Documento de Análisis y Evaluación del riesgo, documentos que están siendo socializados con las entidades competentes y serán radicados para lo pertinente, según indicó Edurbe.

“Este proceso será socialmente eficiente, pues está planeado para evitar procesos prolongados de intervención de maquinaría y cerramiento de vías, y menor tiempo de ruido producto de las obras”, indicaron.