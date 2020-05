“A Cartagena no la salva solo el alcalde, la salvamos todos”: María Claudia Peñas

María Claudia Peñas será la nueva asesora de despacho de la Alcaldía de Cartagena. La politóloga que se desempeñó como directora del programa Cartagena Cómo Vamos jugará un papel clave en el gobierno de William Dau Chamatt.

En dialogo con El Universal, Peñas explicó que su función estará focalizada en conectar la Alcaldía con todos los gremios y fuerzas vivas de la ciudad.

“Mi ingreso a la Alcaldía se hará a mediados de junio. El alcalde William Dau me ofreció participar de su administración a través de una asesoría de despacho fundamentalmente con un propósito superior y es conectar la Alcaldía con todos esos grupos claves y fuerzas vivas de la ciudad. No solamente gremiales, sino también académicos e institucionales”.

María Claudia Peñas también coordinará la reactivación económica en medio de la emergencia sanitaria generada por el brote de coronavirus en la ciudad.

“Creo que hay una pregunta central y es cómo logramos reactivar la economía sin poner en riesgo más vidas de cartageneros y eso indiscutiblemente se va a lograr cuando logremos tener a todos los actores vinculados o que estén de alguna forma relacionados en la misma mesa. La solución no va a salir de un solo sector. La solución tiene que ser concertada entre todos porque todos estamos siendo afectados en el turismo. En el turismo confluyen muchas organizaciones, muchos sectores, no solo el tema de aeropuerto, sino también el cultural, el de música, gastronomía, todo el tema de restauranteros. El reto amerita un abordaje integral donde confluyan todas las fuerzas vivas de la ciudad para pensar en conjunto una solución colectiva”.

La politóloga reconoce que el reto es enorme teniendo en cuenta los desafíos que presenta y requiere Cartagena a lo largo de estos años. “La pandemia nos tomó en un momento histórico. Creo que era un punto donde la ciudad ya había identificado cuales eran esos retos históricos a los que había que trabajarles. El reto es enorme y es aún mayor en una ciudad con tantos rezagos sobre todo a nivel socioambiental como Cartagena y creo que un reto transversal es como empezamos a darle un abordaje a la pandemia agilizando o empezando a mover otros temas de ciudad que tienen que seguir desarrollándose. La educación no para, la salud no para, la movilidad no para. Es decir, hay que tener un manejo de la pandemia sin desconocer que hay otros temas de la ciudad que ameritan igual atención”.

Peñas se alista para arrancar el proceso de empalme con Mónica Fadul Rosa, exgerente de ciudad y quien lideraba el proceso a articulación del Comité de Reactivación Económica y Social de Cartagena.

“Todos los que vivimos en esta ciudad estamos llamados a trabajar por ella, cada uno desde su rol. Tener el honor de servirle desde lo público es una oportunidad para devolverle a mi ciudad todo lo que me ha dado. A Cartagena no la salva solo el Alcalde, a Cartagena la salvamos entre todos, así que manos a la obra”, dijo como mensaje a los cartageneros.

Sobre Peñas

Es cartagenera, politóloga, magíster en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar y magíster en Procesos Urbanos y Ambientales del EAFIT.

Trabajó como líder en buen gobierno de Funcicar, donde ejercía funciones de coordinación del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena y Asamblea de Bolívar, brindaba asesoría en fortalecimiento institucional y participación ciudadana en varios municipios del Caribe y fue vocera de la Misión de Observación Electoral (MOE) Cartagena.