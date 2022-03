La demanda educativa ha aumentado y esto no es un secreto para ningún cartagenero. De hecho, son numerosas las quejas de padres de familia que aseguran que buscan cupos para sus hijos en colegios del Distrito y aún no han podido conseguirlos. La secretaria de Educación, Olga Elvira Acosta, habló de los aspectos importantes relacionados con el presente y el futuro de la educación en la ciudad, especialmente sobre la alta demanda educativa en la ciudad y para la que el sistema no da abasto.

“En la historia de Cartagena, desde el 2016 hasta el 2022, tenemos la matrícula más alta de los últimos años. Hemos notado que muchos estudiantes están pasando del sistema de educación privado al público como producto de la pandemia y la pobreza”, contó la secretaria. La población migrante también ha aumentado la demanda educativa en Cartagena.