854 emprendedores de Cartagena recibieron capital semilla para sus negocios

“Ahora soy otra persona porque aprendí muchas cosas que me cambiaron mi proyecto de vida. Me veo como una nueva empresaria que seguirá creciendo y que en el futuro podré dar empleo para ayudar a otras personas a salir adelante”, indicó Diana Doria, beneficiaria de la jornada y dueña de un negocio de variedades.

Por otro lado, Lewis Marín, empresario de estampados, indicó: “Esta es una oportunidad en mi vida porque las condiciones económicas de mi familia no me habían permitido ni tener la formación ni las máquinas que me entregaron”.

Camilo García, vicepresidente de Relaciones para América Latina de Oportunnity Internacional, destacó que los beneficiarios de este programa han logrado cambiar su mentalidad sobre lo que es un negocio y ahora están considerando factores como la relación costo – beneficio, el mercadeo efectivo y el ahorro para progresar y crecer. “Definitivamente esto nos está poniendo frente a una nueva generación de empresarios”, puntualizó.